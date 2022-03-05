Израиль создаст полевой госпиталь в Украине на следующей неделе

Министерство здравоохранения не сообщило, где именно в стране будет создан госпиталь. По сообщению 12 канала, он будет находиться в городе Львов на западе страны.

На следующей неделе Израиль откроет полевой госпиталь в Украине, сообщает Министерство здравоохранения.

В работе госпиталя будут участвовать медицинский центр «Шиба», медицинская служба «Клалит» и медицинский персонал из других больниц, сообщает министерство.

В больнице будут отделения для детей и взрослых, отделение неотложной помощи, родильное отделение и клиника первичной помощи.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что Израиль «продолжит оказывать помощь, насколько это необходимо, чтобы спасти жизни граждан, чьи миры были разрушены».

Представители Министерства иностранных дел также присоединятся к делегации.

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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