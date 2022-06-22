Израиль укрепляет северную часть разделительного барьера: озвучены подробности

Министерство обороны заявляет, что высокая бетонная стена, которая возводится на 45-километровом участке от Бат-Хефера, заменит 20-летнее ограждение. Шаг одобрен в апреле на фоне волны террора.

Во вторник начались строительные работы по модернизации части барьера безопасности, через несколько месяцев после того, как палестинцы, которые незаконно его пересекли, совершили серию смертоносных террористических атак, заявили представители министерства обороны.

Министерство обороны добавило, что бетонная стена высотой 9 метров (30 футов) заменит 45-километровый (28 миль) участок ограждения от северного района до региона Бат-Хефер — одного из первых участков барьера, построенного лет 20 назад.

В апреле на реализацию плана было выделено 300 миллионов шекелей (около 93 миллионов долларов).

Отдельно в апреле начались работы по устранению дыр на десятках километров забора после серии смертоносных террористических атак в Израиле, в том числе нескольких, когда террористы проникли в Израиль через большие дыры в заборе.

7 апреля палестинский боевик пролез через брешь в заграждении и застрелил трех человек в Тель-Авиве. Неделей ранее палестинец, который также незаконно пересек барьер — на автомобиле — застрелил пять человек в Бней-Браке. А 5 мая в Эльаде двое палестинцев, тоже незаконно въехавшим на территорию, ударом топора убили трех человек.

«Мы продолжаем наши оборонительные усилия на севере, укрепляя барьер безопасности Иудеи и Самарии и предлагая решения для тыла Израиля», — заявил министр обороны Бени Ганц в заявлении, опубликованном его офисом в среду.

«Эти усилия составляют неотъемлемую часть нашей операционной деятельности. Наряду с этим мы продолжим действовать против всех угроз, с которыми мы сталкиваемся, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения Израиля», — добавил он.

В последние годы тысячи палестинцев каждый день приезжали на работу через щели в заборе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу.