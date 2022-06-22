Законопроект о роспуске Кнессета прошел первое чтение

Голосование прошло подавляющим большинством голосов 110-0. Депутаты фактически одобрили 11 различных предложений, девять от оппозиции и два от коалиции, которые были вынесены на обсуждение вместе в ходе парламентского процесса, известного как «хацмада», в котором различные предложения законов, которые очень похожи друг к другу могут быть объединены вместе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Теперь законопроекты будут переданы в Юридический комитет. Это важно, так как обычно они направляются в комитет Кнессета. Комитет Кнессета возглавляет депутат Кнессета от коалиции Нир Орбах, а Юридический комитет возглавляет депутат Кнессета от Аводы Гилад Карив.

Тот факт, что оппозиция согласилась с тем, что законопроект будет направлен в Юридический комитет, означает, что они не будут контролировать темпы прохождения всех необходимых рассмотрений. Коалиция, однако, согласилась не пытаться протолкнуть все три чтения законопроекта в среду в обмен на согласие оппозиции на хацмаду, сообщил источник в коалиции.

Коалиция стремится ускорить этот процесс – и завершить второе и третье чтения в следующий понедельник, 27 июня.

Председатель парламентской фракции «Ликуд» Ярив Левин заявил: «Сегодня мы ведем Израиль по новому пути. Мы начинаем возвращать Израиль на правильный путь. Мы встаем на путь, который в конечном итоге приведет к созданию стабильного и сильного национального правительства во главе с Нетаньяху, который восстановит силу и мощь Израиля!».

Ранее наша редакция писала, что сегодня коалиция начинает процесс роспуска Кнессета. Первое голосование по роспуску правительства должно состояться сегодня. Ожидается, что процесс завершится на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.