Израиль в 2022 году: Обнародован доклад Центра Тауба

Согласно докладу, израильтяне живут долго, много работают, но все еще отстают в некоторых областях.

Согласно отчету Центра Тауба о состоянии государства за 2022 год, в то время как производительность в Израиле, поддерживаемая сектором высоких технологий, привела к буму в стране, Израиль остается позади в области здравоохранения и неравенства доходов.

В выводах отчета говорится, что с 2004 года количество рабочих часов в сфере высоких технологий увеличилось примерно на 20%, а производительность увеличилась примерно на 170%. Это представляет собой увеличение производительности в час на 125% по сравнению с началом века, во многом благодаря возросшей роли технологий в рабочей среде, которые позволили работникам делать больше за меньшее время.

Кроме того, исследование рынка труда в Израиле в рамках отчета указывает на особенно заметный рост количества рабочих мест и заработной платы в сфере высоких технологий. Это, в сочетании с другими выводами в отчете, показывающими снижение уровня безработицы и увеличение количества вакансий, не согласуется с текущей горячей теорией о том, что «пузырь» высокотехнологичной отрасли лопнул.

«Так много говорят о высоких технологиях [сокращение рабочей силы], но мы совсем не видим этого в данных. Его не видно. То, что вы видите, — это конкретные случаи: «Эта фирма решила уволить, у этих фирм возникли трудности», — но это не значит, что не так много других фирм, которые добавляют работников. Вполне вероятно, что движения больше, чем в прошлом, из-за того, что люди теряют работу; им приходится переходить на другие места работы. Но в целом мы не наблюдаем сокращения числа высокотехнологичных работников. И мы не наблюдаем падения зарплат в сфере высоких технологий», — сказал профессор Ави Вайс, редактор отчета и президент Центра Тауба.

В отчете говорится, что состояние образования в стране может быть лучше, чем принято считать. Результаты показывают увеличение числа учителей в нескольких областях, включая математику и естествознание в средней школе (которое увеличилось с 2010 года на 47% и 34% соответственно), а также гораздо большее выделение ресурсов системе образования за последнее десятилетие.

В отчете также затрагивается состояние здоровья населения Израиля, что в первую очередь является хорошей новостью, а именно, в Израиле одна из самых высоких продолжительностей жизни среди всех стран ОЭСР. Тем не менее, он по-прежнему очень сильно отстает от остального развитого мира в своем подходе к борьбе с диабетом, который находится на подъеме. По словам Вайса, если бы Израиль смог решить проблему диабета, средняя продолжительность жизни в нем увеличилась бы еще больше.

По словам Вайса, еще один простой способ увеличить продолжительность жизни — повысить доходы малообеспеченных семей и жителей. Он сказал: «Доход на душу населения в Израиле очень сильно различается между разными группами населения. Например, арабское население имеет гораздо более низкий доход на душу населения, чем еврейское население, и это влияет на доступ к медицинскому обслуживанию, диете и физическим упражнениям, а все это влияет на продолжительность жизни».

«Если вы посмотрите на районы, в которых живут люди, в зависимости от социально-экономического уровня, вы могли бы попытаться помочь увеличить продолжительность жизни в некоторых из этих мест, повысив там доходы», — отметил он.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.

Кроме этого, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Напомним, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.