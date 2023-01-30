Израиль ведет себя как дикобраз — украинский политолог

По мнению Евгения Магды, последних «двух огненных ночей в Иране» значительная часть претензий Киева к Иерусалиму может быть снята.

После взрывов в Иране значительная часть претензий Украины к Израилю, что он не помогает Киеву в войне против россии*, может быть снята.

Об этом в эфире Общественного радио (Украина) сказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

«Израиль себя всегда ведет как дикобраз. Как дикобраз в окружении более сильных, более мощных, более влиятельных стран. И поэтому можно сказать, что он может не признавать, но… Я думаю, что после последних этих двух огненных ночей в Иране значительная часть наших претензий относительно того, что Израиль нам не помогает, может быть снята», — считает политолог.

Как сообщал Курсор, иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Минобороны Ирана объявило, что взрыв на военном объекте в городе Исфахан был вызван атакой беспилотников. Якобы было сбито три беспилотных летательных аппарата.

Telegram-каналы, связанные с КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это, ждите, пока беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам».

Также Курсор информировал о том, что несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.