Стали известны новые подробности скандала с Booking

Популярный веб-сайт сайт бронирования отелей Booking.com разместил предупреждение о поездках во все свои списки – как принадлежащие евреям, так и арабам – для объектов недвижимости на территории Иудее и Самарии.

Это также казалось городов, которые полностью контролирует Палестинской администрации.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Изучите любые рекомендации по поездкам, предоставленные вашим правительством, чтобы принять обоснованное решение о вашем пребывании в этом районе, который может считаться затронутым конфликтом», – сказано в предупреждении, появляющемся в поле в верхней части страницы при поиске недвижимости в этом районе.

Помимо этого, аналогичное предупреждение теперь будут размещать на объектах еще примерно в 40 «конфликтных зонах» по всему миру.

Напомним, что в середине сентября Booking предостерег туристов от бронирования номеров в Иудее и Самарии, предупредив о безопасности и нарушении прав человека. В частности, это касалось населенных пунктов Ариэль и Маале-Адумим. Ожидалось, что рядом с местами для проживания должен был появиться текст, где говорилось, что «посещение этого района может сопровождаться повышенным риском безопасности, правам человека и другим рискам для гостей и местного сообщества».

После этого министр туризма Йоэль Развозов созвал экстренное совещание, на котором определили ряд действий в связи с решением Booking. Среди них – политическое давление на компанию и прямой диалог с ее руководством. Также было принято решение о запуске специальной маркетинговой компании, чтобы привлечь зарубежных туристов на указанные территории.

Позже появилась информация, что Booking отказался от политики особой предостерегающей маркировки израильской недвижимости, которая расположена за пределами международно признанных границ страны. По словам премьер-министра Яира Лапида, это результат «дискретного и эффективного диалога» между МИДом и минтуризма Израиля, с одной стороны, и руководством компании с другой. Подробнее читайте здесь.

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