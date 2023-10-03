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Израиль запретил трем министрам из Европы посетить населенные пункты в Иудее и Самарии

14:53, Сегодня
Новости Израиля
флаг израиля фото
Фото: depositphotos.com
В правительстве назвали причину.

В последние недели министерство иностранных дел запретило трем министрам иностранных дел европейских стран посетить некоторые палестинские города в Иудее и Самарии.

Министры иностранных дел Ирландии, Великобритании и Норвегии приезжали в последние недели в палестинские города в зоне C, которая контролируется Израилем, и попросили посетить их, но им было отказано в доступе, согласно сегодняшнему сообщению Walla News со ссылкой на два европейских дипломата.

«После консультации с сотрудниками службы безопасности мы решили не допускать их на определенные объекты, а не на всю зону C», — сообщил The Times of Israel представитель министерства иностранных дел, подтверждая сообщение.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посещал Израиль в середине сентября, примерно через неделю после того, как министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт, которая часто открыто критикует Израиль, встретилась со своим израильским коллегой Эли Коэном в Иерусалиме в середине сентября, но не встретилась с Нетаниягу.

Курсор писал, что Израиль может направить ПА «огромную» финансовую помощь — СМИ узнали подробности. 

Напомним, что пропалестинские американские группы призвали США отказать Израилю в безвизе. Они считают, что эта программа дискриминирует американских граждан палестинского происхождения.

Кроме того, мы сообщали, что комитет палестинских заключенных пригрозил голодовкой и раскритиковал ШАБАС. Это произошло после признания ШАБАСом необходимости демонтажа одной из тюремных ячеек.

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