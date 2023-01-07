Израиль запретил трем палестинским чиновникам въезд в страну после посещения освобожденного террориста

Накануне по случаю освобождению Карима Юнеса состоялось масштабное празднование с развевающимися флагами ООП и ФАТХ.

Министр обороны Йоав Галант поручил аннулировать разрешения на въезд в страну трем высокопоставленных чиновников в Палестинской администрации, Махмуда аль-Алула, Азама аль-Ахмада и Рухи Фатуха.

Об этом сообщает Kanal7.

В офисе Галанта подчеркнули, что все трое воспользовались своим положением и проникли на территорию Израиля, чтобы посетить дом террориста Карима Юнеса, который был освобожден из тюрьмы на этой неделе после отбытия 40 лет за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году.

Как известно, накануне состоялось масштабное празднование с развевающимися флагами ООП и ФАТХ. Позже на место прибыли силы полиции, которые попытались разогнать празднование.

Тем временем министр финансов Бецалель Смотрич уже заявил, что приветствует решение министра обороны Йоава Галанта запретить въезд на территорию Израиля высокопоставленным чиновникам ПА, которые праздновали с террористом-убийцей.

«Я поздравляю моего друга, министра обороны Йоава Галанта, с его правильным и необходимым решением немедленно отозвать разрешения на въезд в Израиль высокопоставленных должностных лиц ПА, совершивших паломничество к террористу Юнесу. Наше правительство будет бороться с терроризмом и не позволит Палестинской администрации вести двойную игру, к которой оно привыкло», — сказал Смотрич.

Как сообщал Курсор, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал палестинцев на экстренном заседании СБ ООН, посвященном недавнему визиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме.

«Мы здесь обсуждаем мирный 13-минутный визит еврейского министра в самое святое еврейское место, находящееся под суверенитетом либеральной демократии Израиля», — сказал Эрдан.

Также Курсор писал о том, что в ПА дерзко отреагировали на введение санкций против палестинцев.