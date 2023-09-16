Израиль запустил новейшие ракеты вблизи Ирана - подробности

Запуск производился с использованием всех составных частей противовоздушной системы.

Недавно израильская компания IAI провела демонстрационные испытания новейших ракет "земля-воздух" и "море-воздух" вне Израиля. Место проведения испытаний было выбрано в Азербайджане.

Об этом сообщает "Новости Израиля".

Испытания включали в себя использование всех компонентов противовоздушной системы, предназначенной для уничтожения ракет, самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Эта система включает в себя пусковые устройства, ракеты-перехватчики, системы управления и контроля, продвинутые радары, системы связи и другие компоненты.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что запуск ракеты BARAK MX был частью учений по усовершенствованию системы противовоздушной обороны страны. Этот шаг Израиля направлен на демонстрацию его способности в нейтрализации потенциальных угроз, о которых все чаще говорится в Иране.

Он также связан с активным использованием иранскими беспилотными аппаратами против Украины и разработкой новых ракет средней и большой дальности в Иране.

Генеральный директор IAI Боаз Леви прокомментировал запуск в Азербайджане, отметив, что эти испытания иллюстрируют передовые технологии, которые позволяют обнаруживать цели с помощью радаров и точно выполнять запуски ракеты по различным объектам, включая баллистические и крылатые ракеты.

Ракета Барак-8 была разработана совместно с Индией и изначально предназначалась для защиты морской энергетической инфраструктуры Израиля. Согласно некоторым отчетам, Азербайджан приобрел эту систему в 2016 году.

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