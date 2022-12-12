Израиль завершил испытания системы защиты «Железный кулак»

Управление танков и БТР Министерства обороны, Сухопутные войска ЦАХАЛа и наземное подразделение Elbit Systems совместно объявили о завершении серии успешных испытаний системы активной защиты «Железный кулак» (Iron Fist). Система защиты, развернутая на БТР Eitan, перехватывала противотанковые угрозы в различных сложных сценариях.

Об этом сообщает INN.

Система «Железный кулак», разработанная компанией Elbit Systems, представляет собой усовершенствованную систему активной защиты, которая обеспечивает 360-градусное покрытие от многодиапазонных угроз в открытой и городской среде. В дополнение к своим защитным возможностям «Железный кулак» предоставляет командам БТР определение местоположения источника огня. Система включает в себя электрооптическое сенсорное покрытие, радар поиска и сопровождения, а также пусковые установки и перехватчики, нейтрализующие угрозы на безопасном расстоянии от БТР.

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Начальник Управления танков и БТР Минобороны Израиля бригадный генерал Орен Гибер: «Управление танков и БТР в настоящее время завершает подготовку к поставке в ЦАХАЛ усовершенствованного колесного БТР Eitan с колесной формулой 8×8 собственной разработки. Система Fist является важной частью этого проекта. В настоящее время она находится на продвинутой стадии разработки и развертывания на БТР Eitan и бульдозере D9, проходит тщательные испытания, чтобы убедиться в ее пригодности для поля боя. Iron Fist значительно улучшит защиту БТР Eitan и повысить маневренность машины в бою, защищая солдат».

Начальник штаба сухопутных войск ЦАХАЛ, бриг. генерал Авирам Села: «Система «Железный кулак» является частью усилий Сухопутных войск ЦАХАЛа по усилению мер защиты сил на поле боя. Система расширит оперативные возможности боевых групп колесных БТР Eitan и бульдозеров D9. Это Серия успешных испытаний является важной вехой в процессе совместной разработки Сухопутных войск, Министерства обороны и Elbit Systems».

Генеральный менеджер Elbit Systems Land, Иегуда Веред заявил: «Мы гордимся тем, что предоставляем ЦАХАЛу передовую технологию активной защиты, которая является значительным вкладом в наращивание структуры сил, безопасность экипажа и непрерывность миссии. Система активной защиты Iron Fist уникальна, поскольку представляет собой легкую систему, которую можно устанавливать на различные боевые машины, такие как бронетранспортеры, бульдозеры и многое другое».

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Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов. Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.

Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе.