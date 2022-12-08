Израильская киберкомпания уволила 15 процентов сотрудников

Израильская компания CyCognito, занимающаяся кибербезопасностью, уволила около 30 сотрудников из 185, которые составляют около 15 процентов штата компании в Израиле и США.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Согласно оценкам, половина уволенных пришлась на сотрудников компании в Израиле. Сокращение коснулось всех подразделений.

Один из основателей компании сообщил, что рынок скоро перевернется, и они сталкиваются с серьезной рецессией. Компания хочет изменить отрасль, хотя не предусматривает никаких фундаментальных перемен, но сейчас ей пришлось попрощаться с некоторыми своими сотрудниками, однако это решение было сложным.

В CyCognito сказали, что помогут с поиском новой работе тем, кого пришлось сократить. Но такой шаг является сейчас вынужденной мерой, потому что нужно двигаться дальше и развиваться.

«Курсор» писал ранее, что крупнейшая израильская компания Isracard, которая предлагает финансовые услуги, объявила о сокращении численности штата.

Еще мы писали, что израильская компания Kornit Digital, которая занимается выпуском промышленных струйных принтеров для прямой печати на предметах одежды и других изделиях из текстиля, уволила на днях 20 своих сотрудников.

Напомним, что израильско-сингапурская компания Trax Retail заявила, что в скором времени уволит 8 процентов своих работников.