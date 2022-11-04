Израильская ЛГБТ-ассоциация обратилась к Нетаниягу

Телеканал N12 сообщил сегодня, что новый премьер-министр заявил в частных беседах, что его правительство не будет нарушать гражданские права ЛГБТК+.

ЛГБТ-ассоциация опубликовала скриншот этой новости, написав, что они ожидают от Нетаниягу публичного заявления, а не «утечку из частных разговоров».

«Любая попытка нанести ущерб правам ЛГБТ или устоям нашей жизни — в законодательстве, бюджетах, процедурах и государственной политике — встретит широкий общественный резонанс», — заявили в ЛГБТ-ассоциации.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу рассказал, какой будет политика будущего правительства в отношении прав ЛГБТ.

Кроме того, Ганц дал оценку результатам выборов.

Также мы писали, что Беннет выступил с новым заявлением касаемо итогов выборов в Кнессет.