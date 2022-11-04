Нетаниягу может сформировать правительство на следующей неделе — СМИ

После того, как ЦИК подтвердит результаты, президент предоставит депутату, которого рекомендуют партии на пост премьер-министра, мандат на формирование правительства.

По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат. Поэтому лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаниягу, вероятно, будет поручено сформировать правительство на следующей неделе после того, как он и его блок одержали убедительную победу, сообщает The Times of Israel.

Комитет подтвердит и доработает результаты выборов во вторник в ближайшие дни, если не будет никаких осложнений. Официально у ЦИК есть время до 9 ноября, чтобы опубликовать окончательный подсчет голосов. Результаты выборов могут быть обжалованы до 23 ноября.

Как только будут получены официальные результаты, они будут представлены президенту Ицхаку Герцогу, который выберет законодателя, которому будет поручено попытаться собрать коалицию большинства и сформировать правительство.

Однако сначала Герцогу необходимо будет провести консультации со всеми партиями, прошедшими в Кнессет, чтобы определить, какого депутата выбрать. В ходе встреч, которые будут транслироваться в прямом эфире из резиденции президента, стороны будут рекомендовать кандидата на пост премьер-министра. Затем Герцог поручит сформировать правительство законодателю, который, по его мнению, имеет наилучшие шансы набрать большинство.

У Герцога есть время до 16 ноября, чтобы объявить, кому из депутатов он поручит сформировать правительство, хотя он может сделать это и раньше. В предыдущих раундах партийные консультации в резиденции президента обычно длились два дня. Герцог может провести дополнительный раунд консультаций, если сочтет это необходимым, но большинство ожидает, что этот процесс будет носить технический характер, поскольку партии, представляющие большинство, готовы дать согласие Нетаниягу.

Как только у него появится кандидат, Герцог сообщит о своем решении спикеру Кнессета, а спикер передаст объявление в Кнессет. Это запустит 28-дневный период для переговоров о формировании правительства. Если кандидату нужно больше времени, то он может запросить у Герцога единовременное продление на 14 дней.

Если законодатель, которому поставлена ​​задача, не может сформировать коалицию в течение этого периода времени или говорит Герцогу, что они не могут добиться успеха, то президент может провести дополнительные консультации с лидерами партий, а затем должен предоставить другому законодателю возможность сформировать правительство. У этого кандидата также будет в общей сложности до 42 дней для создания коалиции.

В качестве альтернативы, если первый кандидат потерпит неудачу, Герцог может сообщить спикеру Кнессета, что он не видит возможности для кого-либо сформировать коалицию. Если это произойдет, то большинство в Кнессете может попросить Герцога передать эту задачу другому депутату в течение 21 дня.

Если большинство законодателей не выберет другого кандидата в течение 21 дня или если выбранный Кнессет кандидат потерпит неудачу, то Кнессет распустится, и Израиль вернется к новому туру выборов в течение 90 дней. Кнессет также получит такое же окно, если второй кандидат получит шанс и потерпит неудачу. Как только у него будет имя, у Герцога будет два дня, чтобы дать задание этому депутату, у которого затем будет две недели на создание коалиции.

Если депутат в любой момент успешно сформирует коалицию большинства, он сообщит об этом Герцогу и спикеру Кнессета, у которых по закону есть до недели, чтобы запланировать вотум доверия Кнессета новому правительству. Кандидат должен представить состав членов правительства и распределение его министров.

По сообщениям СМИ, в его ожидаемую коалицию Нетаниягу войдут ультраортодоксальные партии ШАС и «Яадут а-Тора», а также Религиозный сионизм, в который входит фракция «Оцма Иегудит».

СМИ также пишут, что Нетаниягу стремился создать правительство и привести к присяге спикера Кнессета к 15 ноября, чтобы как можно быстрее отстранить от власти своего соперника премьер-министра Яира Лапида.

Однако этот график вряд ли сработает. Коалиционные переговоры обычно длятся недели или дольше, и хотя Нетаниягу на протяжении всей избирательной кампании поддерживали его политические союзники, ему все равно придется торговаться с партиями по политическим целям и постам в кабинете, чтобы заручиться их поддержкой, что может включать сложные переговоры в областях, где фракции имеют далеко идущие требования или не сходятся во взглядах.

Вплоть до нынешнего политического кризиса, начавшегося в 2019 году, ни один кандидат, которому президент поручил сформировать правительство, не смог этого сделать в установленные сроки.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

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