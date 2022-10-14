Израильская оборонная компания заключила крупный контракт с армией США

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems Ltd. объявила о том, что ее американское подразделение Elbit Systems of America LLC получило заказ на сумму 107 млн ​​долларов на поставку усовершенствованных очков ночного видения — биноклей (ENVG-B). ) системы, запасные части, материально-техническое обеспечение и испытательное оборудование для армии США. Заказ будет выполнен в Роаноке, штат Вирджиния, и будет поставлен в течение 2023 и 2024 годов.

Этот заказ является частью контракта с другим органом по транзакциям (OTA), который Elbit Systems of America получила в прошлом году, с потенциальной стоимостью, которая может достигать максимальной суммы в 442 млн долларов.

ENVG-B сочетает в себе мощные возможности ночного видения и ситуационную осведомленность, которые позволяют солдатам ориентироваться и действовать наилучшим образом на современном сложном поле боя. ENVG-B оснащены высокопроизводительными ЭОП с белым люминофором для лучшего контраста сцены, что обеспечивает солдатам лучшую ситуационную осведомленность в темноте, а также в условиях тумана, пыли или дыма. Система ENVG-B включает в себя беспроводное соединение с местом установки теплового оружия солдат, установленным на винтовке, и наложение дополненной реальности, что позволяет быстро обнаруживать цели и улучшать ситуационную осведомленность в различных условиях поля боя.

Президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бежалель Махлис сказал: «Этот заказ свидетельствует о качестве технологий Elbit Systems of America и их уникальном операционном вкладе, демонстрируя значительный потенциал нашей деятельности в области ночного видения».

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