Израильская SpaceIL выбрала эксперимент для миссии Beresheet 2

Первый эксперимент, выбранный для проведения миссии Beresheet 2, должен проверить, какие лекарства лучше всего сохраняют свою эффективность в космосе.

SpaceIL выбрала эксперимент по проверке эффективности и долговечности лекарств в космосе в качестве своего первого эксперимента, который она планирует провести на борту своей следующей космической миссии Beresheet 2. В прошлом году SpaceIL собирала предложения об экспериментах от израильской молодежи в рамках программы, направленной на то, чтобы сделать науку и космос более доступными и интересными для них.

Чтобы выбрать, какие эксперименты будут проводиться, SpaceIL создала консультативный комитет, в который вошли представители SpaceIL, ведущие ученые израильской академии, учебных заведений и Израильского космического агентства.

Первый выбранный эксперимент возглавляет профессор Сара Эяль из Еврейского университета в Иерусалиме, и он проверит эффективность лекарств в долгосрочной перспективе в космосе во время миссии по облету Луны.

Испытываемые лекарства будут представлять собой комбинацию жизненно важных и неэкстренных лекарств. К каждому лекарству прилагается набор инструкций, как его лучше хранить, чтобы оно не потеряло свою эффективность, но условия в космосе отличаются от земных. Космическое излучение среди других условий может изменить эффективность лекарств.

В наши дни каждый из членов команды на МКС использует в среднем 20 лекарств, включая снотворное, антибиотики и обезболивающие. Им нужно быть очень осторожными с лекарствами, особенно в длительных миссиях, потому что они не могут пополнить свои лекарства, и они не смогут вернуться на Землю достаточно быстро в случае, если одно из лекарств вызовет экстремальное и даже опасная для жизни реакция.

Информация, которая есть у астронавтов на данный момент, указывает на то, что космическая радиация может сильно повлиять на лекарства и стать менее эффективными или даже опасными, но необходимо провести дописследования, чтобы определить, как на них воздействуют и как этого избежать.

Эксперимент проверит, какие лекарства являются наиболее долговечными в космосе в долгосрочной перспективе и как они влияют на них. Результаты эксперимента потенциально могут помочь будущим астронавтам выбрать лучшие лекарства для своих длительных космических полетов.

«Я хочу поблагодарить всех членов комитета, которые помогли выбрать эксперимент из всех предложений, которые мы получили от организаций и учебных заведений в Израиле и за рубежом», — сказал гендиректор SpaceIL Шимон Шрид.

«Помимо рекордов, которые, как ожидается, побьет Beresheet 2, включая две посадки на Луну за одну миссию, мы приложили много усилий для выбора экспериментов, которые будем проводить во время миссии», — сказал основатель SpaceIL Кфир Дамари.

«Проверка долговечности лекарств в космосе — очень важная миссия международного значения, которая будет развивать и обновлять способности астронавтов в космосе для беспрецедентных прорывных миссий. Мы все надеемся, что результаты будут полезны остальному научному сообществу в Израиле и во всем мире», — сказал Эяль.

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