Израильские дипломаты передали Киргизии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Переданный груз включает в себя водонепроницаемые медицинские халаты, респираторы N95, 3-хслойные хирургические маски, защитные козырьки, одноразовые комбинезоны, 2 аппарата ИВЛ и 50 пульсоксиметров.

Израильские дипломаты передали министерству здравоохранения Кыргызстана гуманитарный груз для профилактики и борьбы с коронавирусом, подготовленный МАШАВ – израильским Центром по международному сотрудничеству.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски

В сообщении сказано, что в церемонии приняли участие зам. министра здравоохранения Жалалидин Рахматулаев и посол Израиля Эдвин Ябо Глусман.

Отмечается, что это – третий пакет медицинской гуманитарной помощи Израиля Кыргызстану.

Ранее Курсор сообщал, что в ВОЗ сообщили, что статистика по COVID улучшается везде, кроме Ближнего Востока. В еженедельном отчете о пандемии агентство здравоохранения ООН сообщило, что число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции снизилось на 12% и составило около 3 млн, а число зарегистрированных смертельных случаев сократилось на 22%.

Кроме того, наш сайт писал, что США отменяют требование о COVID-тестах для авиапассажиров. Администрация президента США решила отменить требование об обязательном тестировании всех авиапассажиров, которые летят в Соединенные Штаты из других стран.

Еще напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID. Фармацевтическая компания усовершенствовала свою вакцину, и ее применение, согласно результатам исследования, повышает количество антител в восемь раз.