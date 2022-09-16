Израильские гимнастки завоевали серебро на чемпионате мира в Болгарии

Спортсменки завоевали серебряную медаль и обеспечили себе место на Олимпийских играх в Париже.

Сборная Израиля по художественной гимнастике добилась сегодня одного из самых больших достижений в отрасли, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира в Софии.



Они набрали в сумме 64,650 балла в финале многоборья.

Золотую медаль завоевала команда Болгарии с результатом 66,6 балла, а третье место заняла Испания, набравшая 63,2 балла.

Все три команды первыми обеспечили себе место на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

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Ранее Курсор писал, что чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Атаманова не участвовала в чемпионате мира, который открылся в болгарской Софии. Все потому, что всего за несколько минут до старта соревнований гимнастка получила травму.

Еще Курсор сообщал, что Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов после того, как ненадолго вырвалась вперед. «Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда опередила гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.

Напомним, что соцсети растрогала реакция израильских детей, когда они увидели Месси на стадионе в Хайфе.