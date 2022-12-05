Израильские компании лидируют по росту продаж оружия на Ближнем Востоке

В 2021 году продажи оружия и военных услуг выросли до 592 миллиардов долларов.

Израильская компания Elbit Systems, согласно рейтингу SIPRI, находится на 28-м месте в списке 100 крупнейших мировых производителей оружия и оборонных подрядчиков. Этот показатель является самым высоким за всю историю концерна.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Продажи Elbit Systems с 2020 по 2021 год выросли с 4,2 млрд долларов до 4,75 млрд. По производству оружия компания лидирует в ближневосточном регионе. Всего за год продажи вооружения среди 100 крупных мировых компаний выросли до 592 миллиардов долларов.

По данным SIPRI, пять ближневосточных компаний, входящих в рейтинг, в 2021 году продали оружие на 15 миллиардов долларов, что на 6,5 процента больше, чем в предыдущем году. Среди компаний-рекордсменов израильские Elbit, IAI (3,87 миллиарда долларов) и Rafael (3,01 миллиарда).

А самый крупный в мире производитель оружия — американская Lockheed Martin с объемом продаж более 60 миллиардов долларов в год.

Эксперты также отметили, что во всем мире наблюдается рост продаж оружия, но из-за пандемии коронавирусной инфекции глобальные цепочки поставок были нарушены. Плюс ко всему, некоторые компании испытывают дефицит рабочих.

Более того, проблем в цепи поставок добавила и полномасштабная война, которую на территории Украины развязала российская федерация*.

«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems получила контракт на поставку в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона средств для защиты военных вертолетов.

Еще мы писали, что израильский концерн Elbit Systems выиграл контракт на оснащение беспилотниками Королевского флота Таиланда.

Напомним, Elbit Systems выиграла контракт на поставку БПЛА Hermes 900. Но страна, которой будут переданы беспилотники, пока неизвестна.