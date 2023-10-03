Израильские родители подают иск против производителя детского питания

Компания несколько раз в своей продукции находила вредные бактерии, которые могли вызвать серьезные осложнения.

Компания детского питания "Матерна" оказалась в центре скандала. На продукцию, предназначенную для малышей, начали массово жаловаться родители и уже готовят против производителя коллективный иск.

Об этом пишет издание "Детали".

Дело в том, что в июле текущего года компания сообщила, что в составе своей смеси обнаружила энтеробактерии, которые при попадании в организм могут вызывать симптомы лихорадки, а также заражение крови и даже менингит. Из-за этого производителю пришлось на время закрыть одну из своих линий товаров. Но в компании подчеркнули, что обнаружили зараженные бактерии до того, как продукция поступила в продажу.

А в конце сентября "Матерна" снова заявила о том, что некоторые ее смеси опасны для употребления, но они также, по заявлению производителя, не успели появиться на полках магазинов.

Однако родители, у детей которых после употребления детской смеси, начинались проблемы со здоровьем, в частности расстройства пищеварения, требуют проверить, если ли связь между заявлениями производителя и этими случаями.