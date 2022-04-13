Израильские силы безопасности начали операцию в деревне Кубар в районе Рамаллы — палестинские СМИ

Палестинские СМИ сообщают, что израильские силы безопасности начали действовать в деревне Кубар в районе Рамаллы.

Подробности операции еще неизвестны.

Курсор ранее писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия через иорданскую границу. Контрабанда оружия на границе с Иорданией была пресечена армией обороны Израиля. У задержанного было изъято 30 единиц различных видов оружия.