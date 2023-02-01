Израильтян предупреждают о повышении цен на сотни товаров: озвучены сроки

Федерация торговых палат Израиля (FICC) предупреждает о повышении цен на сотни товаров после истечения срока действия временного приказа о снижении тарифов 15 февраля.

Среди импортных товаров, цены на которые, как ожидается, вырастут, — сыры, овощи, кухонная утварь, мебель, оливковое масло, текстильные изделия, строительные материалы, запчасти для автомобилей и даже электросамокаты.

Уриэль Линн, президент Федерации торговых палат Израиля (FICC), призвал министра финансов Смотрича превратить временный приказ о снижении тарифов в постоянный порядок, который удешевит жизнь в Израиле.

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