Шекель резко слабеет на фоне политических опасений

Шекель резко ослаб на валютном рынке на фоне опасений инвесторов по поводу запланированных новым правительством судебных реформ и напряженной ситуации с безопасностью.

На межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару вырос на 1,01% до 3,473 шекеля за доллар, а обменный курс шекеля к евро вырос на 1,25% до 3,784 шекеля за евро. В пятницу Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,147% до 3,438 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,888% выше до 3,737 шекеля за евро.

Генеральный директор Prico Risk Management, Finance and Investments Йосси Фрайман говорит: «Эскалация безопасности в период политико-социального кризиса в вопросе судебной реформы означает усиление неопределенности на рынке капитала».

«Спокойствие последних нескольких лет, которое предоставило компаниям и правительству хорошие условия для привлечения инвестиций и доступного и дешевого финансирования, нарушается, когда экономика подвергается рискам неопределенности и растущему и значительному страху перед ущербом. к экономической стабильности. Беспокойство вызывает, среди прочего, эффект домино, ведущий к давке, в которой инвесторы чувствуют давление и стремятся как можно быстрее уменьшить воздействие на израильскую экономику», — добавил он.

«Обесценивание хорошо для экспорта, когда оно происходит постепенно, но резкое обесценивание, ведущее к росту цен и кредитному кризису, нанесет ущерб экономике в целом и населению в частности. Обесценение шекеля в размере около 3% в течение в неделю способствовало росту цен на топливо наряду с ростом цен на энергоносители во всем мире. Аналогичное последствие ожидается для всего спектра импорта», — отмечает он.

По его словам, проблема с амортизацией заключается, в том числе, в том, что она цен. Когда импортеры покупают импорт по высокой цене, нельзя ожидать, что при падении обменных курсов они покроют курсовую разницу за свой счет.

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