На Мадагаскаре нашли птицу, которая считалась вымершей

Эту птицу не видели более 20 лет, и считалось, что она уже исчезла как вид.

Экспедиция орнитологов, проведенная в отдаленных тропических лесах на северо-востоке Мадагаскара, привела к удивительному открытию. Участники экспедиции впервые с 1999 года зафиксировали тетраку малагасийскую, вид птицы, который до этого считался вымершим. Всего за два месяца исследования орнитологи заметили эту редкую птицу в двух разных отдаленных местах: на полуострове Масуала в конце декабря 2022 года и вблизи города Андапа в январе этого года.

Подробнее об этом информирует The Peregrine Fund.

Это открытие привлекло внимание не только научного сообщества, но и широкой общественности. Малагасийская тетрака была включена в список 10 самых разыскиваемых видов пропавших птиц по версии Search for Lost Birds — совместной работы природоохранных организаций American Bird Conservancy, BirdLife International и Re:wild. Орнитологи отмечают, что последний раз этот вид птицы наблюдали еще в 1999 году, что делает этот находку еще более ценной.

Экспедиция орнитологов на Мадагаскаре продолжается, и ученые надеются на новые находки редких и вымирающих видов птиц.

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