Минобороны расследует мошенническую схему с оплатой обучения ветеранам ЦАХАЛа

На данный момент отменены все выплаты бывшим солдатам ЦАХАЛа, которые проходят обучение в учебных заведениях.

Министерство обороны Израиля приостановило на неопределенный срок выдачу послеармейских стипендий на курсах профессиональной подготовки.

Об этом сообщает Jpost.

Во вторник минобороны заявило о временном замораживании льгот на обучение для бойцов ЦАХАЛа из-за выявленных фактов махинаций.

Подозрение в мошенничестве возникло после того, как несколько ветеранов ЦАХАЛа обратились за выделением денег для посещения курсов профессиональной подготовки, но выяснилось, что они на самом деле не посещали учебные заведения, в которых, по их утверждениям, они проходят обучение.

Ранее Курсор информировал, что Кнессет принял законопроект об оплате обучения солдатам ЦАХАЛа. Правительство приняло большинством голосов законопроект о государственном финансировании обучения солдат ЦАХАЛа.

Также наш сайт писал, что солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны. «Мы поддерживаем назначение председателя «Религиозного сионизма», члена Кнессета Бецалеля Смотрича, на должность министра обороны», — заявили представители Армии обороны Израиля.

Кроме того, мы сообщали, что стало известно, кто стал посредником между Нетаниягу, Смотричем и Дери.

Также редакция писала, что Лапид прокомментировал громкое решение минобразования. Лапид поздравляет министерство образования: «Необычайный и важный шаг, как никакой другой».

Мы уже сообщали, что депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.