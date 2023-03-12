Израильский диджей, тяжело раненый в результате теракта, вышел из комы — СМИ

Семья выступила перед прессой в больнице Ихилов в Тель-Авиве, где Ротем находится в отделении интенсивной терапии.

Израильский диджей Ротем Мансано, тяжело раненый в результате теракта в Тель-Авиве в четверг, вышел из комы и дышит самостоятельно.

Об этом сообщили его брат и сестра, информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что семья выступила перед прессой в больнице Ихилов в Тель-Авиве, где Ротем находится в отделении интенсивной терапии.

«Второй раненый Ор Эшкар все еще находится в очень тяжелом состоянии. Третий пострадавший Михаэль Осдон, получивший легкое ранение, также находится в больнице, но его состояние улучшается», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Ротем Мансано получил ранения в результате теракта в Тель-Авиве и находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В его графике были запланированы ряд свадеб и других мероприятий, но из-за происшествия он не сможет присутствовать на них. Его семья опубликовала сообщение, в котором заявила о его ситуации и предложила его коллегам заменить Ротема.

Десятки израильских диджеев откликнулись на это предложение и согласились заменить Ротема Мансано на его предстоящих мероприятиях. При этом они заявили, что не будут брать оплату за свои услуги, а деньги переведут Ротему Мансано, чтобы помочь ему в его выздоровлении.

Ротем Мансано — известный и популярный диджей в Израиле, который дарит людям радость на свадьбах и других торжествах. Его коллеги и друзья молятся за его выздоровление.

Семья Ротема Мансано также выразила благодарность всем, кто предложил помощь в этот трудный момент, и сказала, что они уверены в его восстановлении и возвращении на работу. Они также поделились номером телефона друга и коллеги Ротема, который поможет клиентам найти замену мужчине на мероприятиях.

Читайте также: появилось фото раненого в теракте в Тель-Авиве.

Еще Курсор писал, что силовики арестовали отца террориста, а посольство Франции осудило нападение.

Кроме того, мы сообщали, что ХАМАС отреагировал на теракт в Тель-Авиве: Это первоначальный ответ.