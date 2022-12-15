Израильский филиал Intel в ближайшее время начнет волну увольнений

Компания Intel, которая является крупным производителем процессоров для компьютеров, начала волну увольнений во всех своих филиалах, в том числе и Израиле. В скором времени без работы останутся десятки сотрудников.

Как сообщают 12 канал ИТВ и «Глобс», компания отправила тысячи работников во временный отпуск, а некоторым предложила уволиться на выгодных условиях. Такое решение приняли представители Intel в рамках оптимизации из-за того, что акции компании продолжают падать, а также из-за снижения спроса на процессоры и другую продукцию. В 2022 году акции компании упали в цене более чем на 50 процентов.

В Intel заявили, что их макроэкономика работает над тем, чтобы оптимизировать свои затраты в размере миллиардов долларов в течение ближайших трех лет, поскольку рынок меняется. Оптимизация будет проходить, помимо прочего, за счет сокращения численности штата во всех филиалах.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле продолжается череда увольнений и закрытий заводов. Стало известно, что на севере страны прекращает свою деятельность еще одно предприятие. Речь идет о заводе по изготовлению пластика Stanley в Мигдаль ха-Эмек.

Еще мы писали, что израильская компания CyCognito, занимающаяся кибербезопасностью, уволила около 30 сотрудников из 185, которые составляют около 15 процентов штата компании в Израиле и США.

Напомним, что крупнейшая израильская компания Isracard объявила о сокращении численности штата.