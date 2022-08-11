Израильский гонщик примет участие в Формуле-1

Израиль на соревнованиях Формулы-1 представит гонщик Роберт Шварцман, который недавно получил израильскую лицензию. Он выступит с командой Ferrari.

Гонщик из россии* Роберт Шварцман примет участие в гонке Формула-1 под флагом Израиля.

Об этом сообщил канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Роберт родился в Израиле, где живет семья его отца. Первые три года своей жизни он прожил в Тель-Авиве.

Впоследствии семья гонщика переехала в россию.

Недавно Шварцман получил израильскую гоночную лицензию, под которой он выступит с командой Ferrari в тренировке Формулы-1 в сезоне 2022 года.

Ранее «Курсор» писал, что Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при россии. Формула-1 официально объявила о разрыве соглашения с промоутерами Гран-При россии, таким образом подтвердив, что в грядущем сезоне чемпионата сочинский этап не состоится.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.

Также мы сообщали, что FIFA попали в новый скандал: не Израиль, а «оккупированные палестинские территории». Израильтяне, зашедшие на сайт продажи билетов ФИФА, заметили, что ближайшее агентство по продаже не упоминает Израиль, а только «оккупированные палестинские территории».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!