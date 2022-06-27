Израильский город запретил прайд в пользу протеста против ЛГБТ — СМИ

На прошлой неделе полиция призвала перенести парад гордости, но в то же время был одобрен протест местной ешивы против ЛГБТ. Это возмутило активистов.

В Верховный суд Израиля была подана петиция после того, как полиция запретила гей-параду Мицпе-Рамона двигаться по его первоначальному маршруту, а вместо него была одобрена акция протеста против парада ЛГБТК+, сообщают СМИ.

Об этом передает The Jerusalem Post.

На прошлой неделе полиция призвала перенести парад из-за предполагаемых угроз общественной безопасности. Несмотря на это, местная ешива, желающая провести демонстрацию против парада, получила разрешение сделать это там, где изначально должен был пройти ЛГБТ-марш.

Решение властей было осуждено составителями петиций и местными жителями, которые в первую очередь инициировали парад гордости. Они заявили, что «основные права человека попираются в Израиле».

«Сегодня захвачено ЛГБТ-сообщество, завтра — левые, а послезавтра — светские израильтяне — и отсюда можно только представить, что будет дальше», — заявили организаторы парада.

Инцидент произошел через месяц после того, как глава этой местной ешивы, раввин Цви Кустинер, выступил против сообщества ЛГБТК+ в своей речи, выкрикивая, среди прочего, «геи, идите домой!»

Кроме того, Курсор писал, что палаточные городки появляются по всему Израилю в знак протеста против роста стоимости жилья.

Еще напомним, что банки и кредитные компании в Израиле будут работать по-новому.