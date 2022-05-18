Израильский нейробиолог награжден престижной мировой премией

Полмиллиона долларов получит профессор Хаим Сомполинский за существенный вклад в области вычислительной и теоретической нейронауки.

Профессор Хаим Сомполинский из Еврейского университета в Иерусалиме стал первым израильтянином, который отмечен престижной премией Грубера в области нейронаук.

О награждении сообщили в университете во вторник.

Сомполинский получил премию в размере 500 тысяч долларов за его фундаментальные достижения в области вычислительной и теоретической нейронауки.

Фонд, основанный в 1993 году Питером и Патрисией Грубер, также отметил работы Ларри Эбботта из Колумбийского университета, Эмери Брауна из технологического института в Массачусетсе и Терренса Сейновски из Института биологических исследований Салка на ежегодном собрании Калифорнийского общества нейронауки.

Новаторские исследования профессора Сомполинского дают возможность проанализировать коллективное поведение и провести вычисления сложных нейронных цепочек в мозге человека.

Представители Еврейского университета сообщили: «Расширение и усложнение массивов данных требуют от ученых все более системного подхода и глубокого анализа вычислительных систем, помогая ученым разгадать тайны функционирования мозга как в здоровом, так и в больном состоянии».

Сомполинский описал, как чередование активности и бездействия нейронов приводит к беспорядочным, но контролируемым всплескам мозговой деятельности.

Ашер Коэн, президент Еврейского университета, завил: «Мы очень гордимся достижениями профессора Сомполинского». «Его разработки полезны не только в проведении исследований нейробиологов, но и предлагают альтернативные методы лечения больного мозга», — пояснил он.

«Курсор» передавал, что израильские университеты вошли в ТОП-100 лучших учебных заведений мира. Четыре высших учебных заведения Израиля вошли в список 100 лучших мировых университетов.

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