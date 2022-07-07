Новым репатриантам выделили тысячи шекелей

В Минфине признают, что с учётом новой волны репатриации, речь идёт по крайне мере о выделении дополнительных 60-80 миллионов шекелей в год.

В последние часы работы Кнессета депутаты утвердили закон, согласно котором новые репатрианты получат десятки тысяч шекелей.

Согласно проекту закона, новые репатрианты получат еще одну льготную налоговую единицу, период льгот продлен с 42 до 54 месяцев. Кроме того, максимальную льготу репатрианты получат не в первые месяцы, а на втором и третьем году пребывания в стране.

Так, реформа увеличит процент репатриантов, получающих налоговые скидки, с 25 до 70 процентов.

В минфине уже заявили, что потребуется дополнительно выделить 60-80 миллионов шекелей в год на нужны новых израильтян.

Предложил проект закона депутат кнессета от партии «Еш Атид», аудитор по профессии, Владимир Белиак.

Ранее Курсор сообщал, что подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры из-за нового закона. Сегодня, 7 июля, вступил в силу закон, ограничивающий возможность для строительных подрядчиков привязывать цены на квартиры к индексу стоимости строительных работ в жилищном секторе.

Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что Израиль вновь открывает торговое представительство в Турции.

Еще напомним, что в Израиле могут увеличить минимальную заработную плату.