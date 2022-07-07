Подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры из-за нового закона

Стоимость жилья в Израиле и так довольно высокая. И вот стало известно, что подрядчики решили повысить цены на еще не проданные квартиры на 2-8%, в зависимости от этапа, на котором находится строительств.

Сегодня, 7 июля, вступил в силу закон, ограничивающий возможность для строительных подрядчиков привязывать цены на квартиры к индексу стоимости строительных работ в жилищном секторе.

Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

«В ответ на новый закон подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры на 2-8%, в зависимости от этапа, на котором находится строительство», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт сообщал, что озвучена среднемесячная зарплата израильтян. Среднемесячная зарплата в Израиле в апреле 2022 года подскочила на 3,8% до 12 061 шекеля по сравнению с 11 621 шекелем в апреле 2021 года, сообщает Центральное статистическое бюро.

Кроме того, редакция Курсора писала, что шекель резко слабеет по отношению к доллару после повышения ставки. Банк Израиля повысил ставку в третий раз в этом году, но это не устранит разрыв процентных ставок с США, поскольку ожидается, что ФРС объявит о повышении ставки на 0,75% в этом месяце, третий месяц подряд.

Еще напомним, что в Израиле продолжают расти расходы по кредитным картам. На фоне роста цен на топливо расходы израильского населения по кредитным картам достигли рекордного уровня.