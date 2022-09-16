Зарка сообщает о росте инфекций COVID-19 и предупреждает о новой волне зимой

Салман Зарка призывает людей вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, отметив, что в Израиль поступили новые адаптированные к вариантам вакцины.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что Израиль может столкнуться с новой волной COVID-19, и призвал людей пройти вакцинацию перед зимой.

Зарка отметил, что базовое число размножения снова превысило 1, что указывает на то, что вирус снова распространяется. Цифра, основанная на показателях за 10 дней до этого, измеряет, сколько людей в среднем заражает каждый носитель коронавируса, при этом любое число выше 1 означает, что распространение увеличивается.

«Число репродукции вируса превысило единицу и продолжает расти», — сказал Зарка, добавив, что он «осторожно» предсказал, что Израиль находится в начале новой волны COVID.

«Рост, который мы наблюдаем в настоящее время, невелик. Мы следим за этим, и на следующей неделе мы сможем говорить с большей уверенностью. В любом случае важно отметить, что мы какое-то время готовились к зиме и рассматривали возможность волны заражения COVID и гриппом», — сказал Зарка.

Зарка призвал людей пройти вакцинацию, а также отметив, что Израиль недавно приобрел новые вакцины, модифицированные для борьбы с последними вариантами COVID. Он также призвал людей сделать прививку от гриппа, заявив, что обе прививки можно делать вместе. Он также рекомендовал людям носить маски в помещении.

24 апреля Израиль официально отменил мандат на использование масок в помещении, отменив одно из немногих оставшихся ограничений, связанных с коронавирусом, которые все еще действовали более двух лет после начала пандемии.

Ранее Курсор писал, что Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Курсор сообщал, что Рони Гамзу заявил, что изоляция COVID-19 и обязательное ношение масок нужно отменить. Сейчас изоляция по-прежнему является обязательной для людей с положительным результатом теста на COVID-19, а маски необходимо носить в медицинских и социальных учреждениях.

Кроме этого, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион. В аэропорту им. Бен Гуриона заработает новый комплекс добровольного ПЦР-тестирования за счет государства.

Израиль готовится к объединенной волне гриппа и COVID-19: какие меры предпринимает Минздрав. Чиновники здравоохранения в Израиле бьют тревогу и предсказывают потенциально опасную зиму с комбинированной волной случаев COVID и гриппа.

Напомним, что ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19.