Израильский стартап, развивающий искусственный интеллект в медицине, привлек 110 млн долларов

Созданная стартапом платформа предоставляет глубокую и полезную информацию, полученную из данных изображений, электронных медицинских карт и других клинических источников

Израильская компания Aidoc, занимающаяся решениями в области искусственного интеллекта для здравоохранения, объявила о завершении раунда финансирования серии D на сумму 110 миллионов долларов США. Таким образом, общая сумма, привлеченная компанией, составила 250 миллионов долларов.

Новое финансирование позволит компании расширить платформу Aidoc AI Care Platform, которая позволит больницам лучше справляться с нехваткой врачей и медсестер, растущими затратами и сложной экономической ситуацией.

Соучредитель и генеральный директор Aidoc Элад Валах заявил, что новые инвестиции позволят расширить платформу. Она сможет охватывать процессы по предоставлению пациентам лучшего ухода и формирования спецбригад медиков.

AI Care Platform компании уже насчитывает 20 клинических решений, одобренных FDA, и работает как интеллектуальный слой поверх больничных IТ-систем.

Ранее Курсор писал, что в Израиле зафиксирована рекордная инфляция: цены будут расти и дальше. Инфляция за год выросла до рекордных для Израиля — 4,1% (в мае выросла на 0,6%) и согласно прогнозам экспертов будет продолжать расти.

Ранее Курсор писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару.

Кроме этого, в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья.