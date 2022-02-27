Путин заявил, что Россия готова к переговорам только на территории Беларуси

Российская Федерация начала войну против Украины еще 24 февраля. Учитывая провал своей «спецоперации», Путин хочет провести с Украиной переговоры. Многие страны предлагают свою территорию как площадку для этого. Однако глава Кремля хочет говорить лишь в практически подконтрольной ему Беларуси.

Премьер-министр Нафтали Беннет предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с Украиной в Израиле, но тот отказал. Глава Кремля заявил, что РФ будет вести переговоры только в Беларуси.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израильские трудовые будни.

«Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил Путину и предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий в Украине», — сообщили на канале.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Казахстан отклонил предложение Путина отправить войска в Украину.

Кроме того, военный обозреватель назвал признаки того, что Путин проигрывает.

Еще напомним, что Путин хочет договориться с украинскими военными.

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