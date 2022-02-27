Путин заявил, что Россия готова к переговорам только на территории Беларуси

Премьер-министр Нафтали Беннет предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с Украиной в Израиле, но тот отказал. Глава Кремля заявил, что РФ будет вести переговоры только в Беларуси.
Об этом сообщили на телеграм-канале Израильские трудовые будни.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Казахстан отклонил предложение Путина отправить войска в Украину.
Кроме того, военный обозреватель назвал признаки того, что Путин проигрывает.
Еще напомним, что Путин хочет договориться с украинскими военными.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.