Израильское отделение SVB закрылось

18:23, Сегодня
Новости Израиля, Экономика
безработный с плакатом фото
Фото: canva.com

Банк специализируется на финансовых услугах стартапам.

Израильский филиал американской SVB Financial Group прекратил свою деятельность.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что около 40 сотрудников филиала не вышли на работу. Сегодня утром они получили электронное письмо, в котором говорится, что лишь ограниченное число сотрудников останется на работе, и лишь на переходный период до 45 дней.

Издание напоминает, что в пятницу, 10 марта, регуляторы в США закрыли SVB Financial Group — материнскую компанию Silicon Valley Bank. Этот банк специализируется на финансовых услугах стартапам. Его услугами пользовались многие израильские хайтек-компании. Одни держали в нем свои средства, другие получали от него кредиты и инвестиции.

SVB стал крупнейшим банком в США, который рухнул после финансового кризиса 2008 года. В четверг, 9 марта, когда стало известно о проблемах у банка, инвесторы и вкладчики попытались вывести со счетов 42 миллиарда долларов.

Тем временем Telegram-канал Израиль Сегодня информирует, что топ-менеджеры банка продали свои акции за несколько недель до краха. Помимо прочего, за несколько часов до банкротства банк выплатил своим сотрудникам годовые премии.

Как сообщал Курсор, в январе текущего года в Израиле уровень безработицы пошел на спад, сейчас он составляет 4,3 процента, что на 0,1 меньше, по сравнению с декабрем 2022 года. Такие данные опубликовало Центральное статистическое бюро.

В частности, количество соискателей в Израиле в первый месяц зимы снизилось до 4,1 процента — 181 тысяч, а в декабре прошлого года без работы были 189,3 тысячи израильтян.

Курсор писал ранее, что в конце 2022 года многие крупные компании высоких технологий начали сокращать свой штат, поэтому тысячи людей остались без работы, в частности число безработных программистов увеличилось на 29 процентов. Общее число ищущих работу в этих областях выросло за последние 9 месяцев с 1860 до 3740, то есть удвоилось.

Еще мы писали, что в ноябре Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в предыдущем месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.

Напомним, что доктор Рон Томер, президент Ассоциации производителей Израиля, предупредил о серьезных экономических проблемах, с которыми Израиль столкнется в ближайшем будущем.

Читайте также, что в октябре 2022 года в Израиле на 4,5 процента выросла средняя зарплата наемных работников, по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Она составила 11 809 шекелей. Но при этом, за год инфляция в нашей стране составила 5,1 процент, то есть, реальные зарплаты фактически снизились на 0,8 процентов, если учитывать индекс потребительских цен.

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