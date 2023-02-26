В Израиле резко увеличилось число безработных программистов

Всего на бирже труда сейчас зарегистрированы 150 тысяч безработных.

В конце 2022 года многие крупные компании высоких технологий начали сокращать свой штат, поэтому тысячи людей остались без работы, в частности число безработных программистов увеличилось на 29 процентов.

Такие данные опубликовало Центральное статистическое бюро.

Общее число ищущих работу в этих областях выросло за последние 9 месяцев с 1860 до 3740, то есть удвоилось. Число безработных инженеров и техников, занятых в информационных технологиях выросло на 13 процентов.

Эти данные соответствуют последнему отчету, согласно которому с мая 2022 по январь 2023 число вакантных мест в хайтеке снизилось в два раза — с 14 до 7 тысяч.

Из-за увольнений в хайтеке доля высшего социально-экономического слоя среди безработных выросла с 13,5 до 16,1 процента в январе. Всего на бирже труда сейчас зарегистрированы 150 тысяч безработных.

«Курсор» писал ранее, что HP Israel — дочерняя технологическая компания американской корпорации Hewlett-Packard заявила, что сокращает на 5 процентов численность своего штата.

Еще мы писали, что израильская компания Wix.com Ltd., предоставляющая услуги веб-разработки на основе облачных вычислений, уволила еще 370 своих работников, большинство из которых трудились в отделе обслуживания клиентов в США.

Напомним, что гигант электронной коммерции eBay сокращает десятки сотрудников научно-исследовательского центра в Израиле, созданного в 2005 году после приобретения shopping.com и в котором работают сотни человек.

Читайте также, что волна увольнений продолжается и недавно американо-израильская киберкомпания Forescout заявила о том, что снова будет сокращать численность штата. На этот раз без работы останутся около 100 сотрудников.