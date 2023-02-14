Израильскую киберкомпанию обвинили в незаконной продаже ПО зарубежным странам

Компанию обвиняют также в нарушении таможенных правил и мошенничестве.

Израильскую компанию NFV Systems Ltd обвиняют в том, что она несколько раз продавала зарубежным странам программное обеспечение без соответствующей лицензии от военного ведомства.

Об этом пишет News.walla.

По данному факту отдел безопасности министерства обороны проводит расследование. Компанию также обвиняют в нарушении таможенных правил и мошенничестве. Ее представители были вызваны на допрос.

Недавно новый глава компании NSO, которая является разработчиком скандально известной шпионской программы «Пегас», рассказал, что после введенных против них правительством США санкций компания потеряла ряд клиентов. По его словам, NSO была вынуждена расторгнуть контракты с 10 клиентами, которые нарушили лицензионное соглашение при использовании их продукта.

«Курсор» писал ранее, что Израиль, как и любая другая страна подвергается кибератакам, и ответственность за них возлагается на Иран. За последний год управление по кибербезопасности предотвратило более тысячи крупных атак, которые могли нанести серьезный ущерб экономике страны.

Еще мы писали, что для израильтян откроется хорошая возможность получить знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, благодаря открытию новой школы Israel Cyber ​​Campus.

Напомним, что израильская компания Cognite, акции которой торгуются на Nasdaq, выиграла тендер государственной компании Мьянмы на поставку киберсистемы, предназначенной для мониторинга и слежки за всеми типами сообщений пользователей.

Читайте также, что усовершенствованное оборудование для наблюдения, которое разработано в компании под контролем бывшего командира технологического подразделения израильской разведки, было продано в прошлом году правительству Бангладеш.