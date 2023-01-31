Цены на жилье в Израиле начнут падать — Смотрич

Очень скоро цены на квартиры в Государстве Израиль начнут падать, и больше людей в Израиле смогут купить квартиру.

Об этом во время конференции Ассоциации ипотечных консультантов в Эйлате заявил министр финансов Бецалель Смотрич, информирует Kanal7.

По словам Смотрича, «наша задача в ближайшие годы — сохранить темпы начала строительства, несмотря на падение цен, рост процентных ставок и падение спроса».

«Для этого нам придется решать кредитные трудности для предпринимателей и подрядчиков, упрощая и сокращая процедуры планирования и лицензирования и поддерживая экономическую жизнеспособность в периферийных районах. Вы уже увидите эти шаги в Законе о договоренностях и предстоящем бюджета», — сказал министр.

Курсор писал ранее, что владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4 процента.

Еще мы писали, что журналисты проанализировали рынок недвижимости в стране и назвали стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в начала 2023 года, а также стоимость самого дорого дома.

Также Курсор информировал о том, что в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.