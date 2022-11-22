Израильтян предупредили о резком изменении погоды: озвучены сроки

Несмотря на солнечное начало недели, температура уже начала снижаться, и синоптики предсказывают дождливые выходные.

Погода во вторник будет переменно-облачной или облачной, а в северной и центральной части Израиля ожидаются локальные осадки. Температура понизится, особенно вдоль береговой линии и в низинах.

Во вторник вечером будет ясно или переменная облачность.

Среда будет в основном ясной, без существенных изменений температуры.

В четверг на севере и в центре Израиля пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые отдельными грозами. Существует небольшая вероятность того, что потоки в районах Мертвого моря и Иудейской пустыни выйдут из берегов. Температура упадет. В ночь на четверг ветер и дождь усилится, а вдоль береговой линии возможны затопления.

В пятницу от северного Израиля до северного Негева пройдут кратковременные дожди и грозы. В утренние часы все еще существует вероятность затопления береговой линии. Также существует вероятность затоплений в районах Мертвого моря и Иудейской пустыни. Подуют сильные ветры, а температура снова понизится, став ниже среднесезонной.

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