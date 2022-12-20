Израильтян предупреждают об опасных погодных явлениях

По данным метеорологической службы Израиля, завтра возможны внезапные наводнения в некоторых частях Иудейской пустыни и на юге.

Управление природы и парков Израиля выпустило предупреждение, в котором отмечается, что в такое время запрещено заходить в русла рек или приближаться к ним на автомобиле; во избежание опасных для жизни ситуаций необходимо дождаться снижения уровня воды. Кроме того, никто не должен приближаться к берегу быстро текущей реки из-за возможности того, что берег может обрушиться и упасть.

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На юге Израиля обнаружили уникальную археологическую находку.