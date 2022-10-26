Израильтян предупреждают: в колбасе популярного бренда нашли инородное тело

Потребителей, у которых есть продукт с этой датой, просят его не употреблять и обращаться в офисы компании с целью возврата продукта и получения замены.

Фабрика «Вльдман» отзывает товар: колбаса вареная «Элитная» со сроком годности 10.07.2022.

Так, компания «Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд» сообщает своим клиентам, что в связи с жалобой на наличие в продукте кусочка нейлона изымает из продажи продукт:

Вареная колбаса «Элитная»

Срок годности: 12.07.2022

Артикул: 141878

«Из-за ответственности и верности своим клиентам по согласованию со службой контроля качества продуктов питания Ашкелонского округа при Минздраве, «Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд» работает над немедленным изъятием продукта с полок», — говорится в заявлении.

Потребителей, у которых есть продукт с этой датой, просят его не употреблять и обращаться в офисы компании по телефону 073-7070700 с целью возврата продукта и получения замены.

«Компания «Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд.» делает все возможное, чтобы избежать подобных происшествий, и приносит извинения своим клиентам», — говорится в заявлении.

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