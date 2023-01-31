Израильтян призвали не употреблять импортные сухофрукты: в чем причина

Традиция есть сушеные стручки рожкового дерева и различные другие сухофрукты в ознаменование Ту би-Шват — еврейского Нового года деревьев — должна остаться в прошлом, считают в Совете по производству растений. Обычай возник у евреев, которые жили в диаспоре и страдали от нехватки свежих фруктов в зимний сезон, поэтому вместо них они употребляли сухофрукты из Израиля.

Совет фермеров по производству и маркетингу израильских растений призвал израильтян отметить день, выпадающий на вечер понедельника и вторник на следующей неделе, покупкой и употреблением в пищу любого из десятков фруктов, выращенных в Израиле.

«К сожалению, каждый год на Ту би-Шват в супермаркетах выставляются горы сухофруктов, которые обычно дороже свежих продуктов. В это время года на прилавках можно найти десятки видов свежих фруктов, произведенных в стране, и нет причин продолжать употреблять импортные и переработанные сухофрукты, некоторые из которых содержат много сахара, консервантов и пищевых красителей, в то время как свежие фрукты полностью натуральны и богаты витаминами и многими питательными веществами, без каких-либо пищевых красителей или промышленной обработки», — заявили фермеры.

По словам Цви Алона, генерального директора Совета, «израильские производители ежегодно продают на местном рынке около двух миллиардов килограммов свежих фруктов и овощей, каждый из которых обладает высокой полезностью для здоровья и питательной ценностью. На протяжении многих лет местные производители поддерживают продовольственную безопасность Израиля и обеспечивают граждан страны свежей и здоровой сельскохозяйственной продукцией».

К сожалению, несмотря на это, продолжил Алон, «в Израиле есть те, кто пытается расширить импорт сельскохозяйственной продукции без необходимости и без надзора таким образом, чтобы это не привело к снижению цен или выгоде для потребителей. Это принесет с собой болезни и вредителей, которые нанесут серьезный вред фермерам и израильским посевам. Я призываю граждан Израиля отпраздновать Ту би-Шват в этом году тарелкой свежих фруктов и отказаться от сухофруктов, чтобы сохранить свое здоровье и поддержать местную экономику и израильских фермеров».

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