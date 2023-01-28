Какой фрукт является отличным источником витамина С

К счастью, есть много способов включить в свой рацион продукты, богатые витамином С. И хотя самым известным вариантом является апельсин, есть еще один фрукт, который обязательно должен быть на вашем радаре, если вы хотите получить удар витамина С: грейпфрут.

Чтобы узнать больше о том, почему грейпфрут является таким хорошим вариантом для тех, кто хочет увеличить потребление витамина С, SheFinds поговорили с Тристой Бест, диетологом Balance One Supplements.

«Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, является важным питательным веществом, которое действует как антиоксидант в организме, помогая нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые могут способствовать воспалению и другим проблемам со здоровьем», — говорит диетолог. Когда вы увеличиваете потребление антиоксидантов и, следовательно, уменьшаете воспаление, вы, вероятно, заметите ряд преимуществ для здоровья, от потери веса до более здорового сердца.

Сколько витамина С в грейпфруте?

«Грейпфрут среднего размера содержит около 70-90 мг витамина С, что составляет около 75-100% рекомендуемой дневной нормы, в зависимости от размера плода.

Тем не менее, важно помнить, что вам следует проявлять некоторую осторожность, если вы хотите начать наслаждаться этим фруктом. Как отмечает Бест, грейпфрут может привести к неблагоприятным побочным эффектам, если вы принимаете определенные лекарства, поэтому вам всегда следует говорить об этом со своим врачом. В противном случае, нет никаких причин, по которым вы не должны съедать сочный грейпфрут каждый день – ваше тело будет вам благодарно!

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