Израильтян в Турции предупредили: Иран готовит теракт в эти выходные

Высокопоставленные представители оборонного истеблишмента обсудили предупреждение о нападении Ирана на израильских туристов в Стамбуле. «Тревога сильнее, чем была», — сообщил источник.

Представители оборонного ведомства, глава Моссада, глава Шин Бет и высокопоставленные члены Совета национальной безопасности и Штаба по борьбе с терроризмом завершили этим вечером оценку особой ситуации в Турции.

На слушаниях говорилось, что некоторые иранские отряды предприняли активные усилия для того, чтобы попытаться убить или похитить людей в Стамбуле. «Провал иранцев вызывает отчаяние в их отрядах и подкрепляет растущую опасность», — заключили на слушаниях.

По состоянию на вечер пятницы в Стамбуле стало меньше израильтян, а значит и меньше целей. В настоящее время в Стамбуле проживает всего около 2000 израильтян.

Во время сегодняшней дискуссии высказывались опасения, что иранские отряды попытаются добраться до номеров израильтян в отелях Стамбула, поэтому им нужно запереться в номерах и не принимать предложения покинуть номер.

Кроме того, израильским туристам предписано не маркировать себя и свою позицию в социальных сетях, чтобы не предоставлять информацию иранцам. За последние сутки в Турции не было задержаний, и иранские отряды находятся на местах.

בכירי מערכת הביטחון קיימו דיון ברקע האיום האיראני נגד תיירים ישראלים בטורקיה: "אסור להתבלבל מהשקט, המסוכנות גוברת" כל הפרטים — https://t.co/1atL18hibO@OrHeller pic.twitter.com/J5iihiPpul — חדשות 13 (@newsisrael13) June 17, 2022

«Нас не должно смущать их молчание. Энергия мести иранцев не уменьшилась, а наоборот», — заявил сегодня вечером высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

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