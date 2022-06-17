В аэропорту Дамаска попытался приземлиться российский военный самолет — СМИ

Ракетная атака на аэропорт в Дамаске, приписываемая Израилю, произошла в ночь с 9 на 10 июля. После этого аэропорт Дамаска был закрыт на двое суток.

В пятницу, 17 июня, российский военно-транспортный самолет Ту-154 попытался приземлиться в аэропорту Дамаска, но у него это не получилось. Самолет вылетел с авиабазы Хмеймим под Латакией.

Об этом сообщает сайт Дебка.

Российскому самолету пришлось вернуться на базу.

Напомним, что в результате последнего авиаудара по аэропорту Дамаска была уничтожена единственная взлетно-посадочная полоса, а также VIP-зал, который пользовались высокопоставленные террористы «Хизбаллы» и чиновники Ирана. МИД россии* осудил Израиль за эту атаку, хотя никаких подтверждений тому, что именно ВВС ЦАХАЛа ответственен за атаку, не предоставили.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что российские ВВС провели учения рядом с Израилем в Сирии.

Кроме того, Курсор писал, что Израиль пригрозил Асаду бомбардировкой его дворцов.

Еще напомним, что в сети появились фотографии ремонтных работ в аэропорту Дамаска, который якобы атаковал Израиль.