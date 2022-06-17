В аэропорту Дамаска попытался приземлиться российский военный самолет — СМИ

В пятницу, 17 июня, российский военно-транспортный самолет Ту-154 попытался приземлиться в аэропорту Дамаска, но у него это не получилось. Самолет вылетел с авиабазы Хмеймим под Латакией.
Об этом сообщает сайт Дебка.
Российскому самолету пришлось вернуться на базу.
Напомним, что в результате последнего авиаудара по аэропорту Дамаска была уничтожена единственная взлетно-посадочная полоса, а также VIP-зал, который пользовались высокопоставленные террористы «Хизбаллы» и чиновники Ирана. МИД россии* осудил Израиль за эту атаку, хотя никаких подтверждений тому, что именно ВВС ЦАХАЛа ответственен за атаку, не предоставили.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что российские ВВС провели учения рядом с Израилем в Сирии.
Кроме того, Курсор писал, что Израиль пригрозил Асаду бомбардировкой его дворцов.
Еще напомним, что в сети появились фотографии ремонтных работ в аэропорту Дамаска, который якобы атаковал Израиль.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!