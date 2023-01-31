Цены на бензин снижаются: Смотрич издал соответствующий указ

Через 48 часов после подписания указа цена на бензин будет снижена.

Министр финансов Бецалель Смотрич издал приказ о снижении акциза на топливо таким образом, чтобы исключить рост цен на бензин.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Приказ вступит в силу через 48 часов, и цена на топливо будет немедленно снижена до его цены после предыдущего снижения.

Поясним: цена на топливо увеличится сегодня в полночь до 7,17 шекеля и будет снижена до 6,84 шекеля в пятницу, после того как указ Смотрича вступит в силу.

Таким образом рост цен на бензин на 33 агоры с 1 февраля, будет отменен, а цена будет снижена.

Ранее Курсор предупреждал о росте цен на молочную продукцию: что ждет израильтян в ближайшее время. Если правительство не примет мер, то цены на молокопродукты могут подняться на 16 процентов.

Также наш сайт информировал, что продолжается падение акций и гособлигаций Израиля.

Кроме того, редакция писала, что Смотрич отделил кредитную компанию «Cal» от банка «Дисконт».

Еще читайте: У израильских подростков растет склонность к самоубийствам.

Курсор также сообщал, на каком месте разместился Израиль в рейтинге стран по уровню коррупции. Израиль значительно отдалился от стран, которые считаются политически коррумпированными.