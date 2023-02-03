Смотрич прогнозирует скорое падение цен на жилье

«Цены на жилье в ближайшем будущем существенно упадут — очень позитивная тенденция, даже если, как и в случае с позитивными экономическими тенденциями, она идет непростым путем. Мы видим, что подрядчики делают больше специальных предложений. Это способ снизить цены, не снижая официальной цены и поддерживая высокий порог», — заявил Смотрич, сообщает Globes.

«Мы публикуем земельные торги в городах на периферии по минимальным ценам. Мы опубликовали тендеры по 200 000 шекелей за единицу жилья. Граждане Государства Израиль должны иметь возможность получить крышу над головой в упорядоченном порядке, будь то путем покупки или аренды. Между ними часто существует взаимосвязь», — добавил он.

Комментируя предстоящий законопроект об экономическом урегулировании, Смотрич сказал, что он содержит несколько реформ, касающихся жилья.

Смотрич также напал на управляющего Банком Израиля, заявив, что он очень ошибался, расширяя разрешенный компонент ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой и привязкой к прайм-листу.

«Более года назад Банк Израиля подсчитал, что мы не стремимся к более высоким процентным ставкам, и значительно расширил основную часть кредитов с высоким кредитным плечом и очень низким собственным капиталом. Он неправильно оценил ситуацию», — заявил министр.

«Государство, как государство, должно гибко управлять рисками. Это проблема — управление рисками в стране не сбалансировано. Все склонны к консерватизму, и в результате получается огромный груз регулирования и бюрократии. управляться консервативно, но гибко и эффективно, но если бы мы были более осторожны в отношении ипотечных кредитов и построили портфель немного менее рискованный, даже если на первый взгляд более дорогой, многие люди были бы избавлены от реальных трудностей», — заявил министр.

Смотрич также заявил, что, по его мнению, можно было охладить рынок недвижимости: «Мы решительно переходим к долгосрочной аренде и вводим еще три меры, которые будут стимулировать строительство под долгосрочную аренду, в том числе по налогообложению. Охладить рынок можно. Кризисное время — это время делать выводы и извлекать уроки. Мы должны учиться на будущее».

Ранее Курсор писал, что в Израиле существенно подорожала квартплата: с чем это связано. За последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4%.

Курсор также писал о жилищной лотерее Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов. По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в ​​13 городах.

Кроме этого в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы.

Напомним, что в Израиле выросла средняя цена на жилье.