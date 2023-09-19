Сегодня температура будет нормальной для сезона.

Сегодня во вторник будет переменная облачность и ожидается нормальная для сезона погода, однако есть вероятность моросящего дождя по прибрежной равнине.

Об этом сообщает 13 канал.

Завтра в среду будет переменная облачность. В горах и внутри страны ожидается небольшое понижение температуры. Преимущественно на севере страны возможны морось или небольшой локальный дождь.

В четверг будет переменная облачность, без существенных изменений температуры.

В пятницу преимущественно будет ясно с повышением температуры в горах и внутри страны.

В целом, ближе к Йом Кипуру температура повысится, но без резких изменений. Кроме того, проливные дожди, которые обычно проходят в этот период, не ожидаются.

Максимальные температуры прогнозируются на сегодня: в северных горах - 28 градусов, Хайфе - 30, Тель-Авиве - 30, Иерусалиме - 29, Беэр-Шеве - 33, Мицпе-Рамоне - 28 и в Эйлате - 37 градусов.

Курсор писал, что ученый признался, что преувеличил значение глобального потепления ради публикации в авторитетном издании.

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