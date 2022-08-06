Израильтянам рассказали, как говорить с детьми о ракетных обстрелах

Некоторые могут подумать, что такая беседа только еще больше напугает ребенка, но это не так. Если дети получают информацию и воспринимают ее, правильно проведенная беседа с ними позволит снизить уровень их тревожности.

Служба тыла опубликовала инструкцию о том, как говорить с детьми о ракетных обстрелах, объяснить им происходящее так, чтобы они поняли серьезность ситуации, но не испытывали ненужной паники.

Не стоит понимать, что дети смогут все понять из новостей. Им нужно все правильно объяснить. На самом деле беседа не напугает ребенка, а снизит уровень тревожности, так как он будет понимать, что происходит.

В первую очередь, не стоит использовать сложные слова. Ребенок может не понимать, что такое «война», «операция» или «конфликт». Можно сказать, что есть спор с соседями за землю Израиля, который длится уже много лет. Иногда это приводит к попыткам навредить живущим в Израиле людям.

Многие дети боятся звуков сирен. Надо им рассказать, что они защищают людей. Они помогают понять, что нужно все бросить и сразу бежать в убежище.

Нужно заблаговременно выяснить, сколько времени надо, чтобы добраться до убежища и хорошо знать, где оно находится.

В Службе Тыла порекомендовали потренироваться с детьми, чтобы они знали дорогу к безопасному месту. Заодно можно проверить, лет ни никаких препятствий на пути к безопасному месту.

Детям можно дать задание, так как обязанность может дать им чувство контроля над ситуацией. Например, заранее приготовить игрушки, которые они возьмут с собой в убежище.

Родителям надо обращать внимание на то, какую информацию получают дети во время событий. Детям не стоит следить за новостями в таких ситуациях – самое важное им должны рассказать взрослые. Родителям рекомендуется постараться вести обычный образ жизни.

Беспокойство, потребность в родителях, регресс в поведение – это нормальная реакция детей на ситуацию. Они нуждаются в чувстве безопасности. Не стоит настаивать на установке жестких границ.

Надо позволить детям проявлять свои чувства. Действия, которые близкие совершают вместе, помогают укрепить семью.

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