Появилось видео из дома в Сдероте, в который попала ракета террористов

На показанных в сети кадрах можно увидеть, насколько сильно пострадало здание не большого жилого дома. В крыше видна сквозная дыра.

Появилось видео из дома в Сдероте. Сегодня, 6 августа, в него попала ракета террористов «Исламского джихада». В нем проживает семья с двумя детьми. К счастью, они вовремя смогли укрыться в убежище.

Видео появилось на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

«Видео из дома в Сдероте на который упали осколки ракеты. Семья в последние секунды перед ударом успела зайти в бомбоубежище», — подписали видео администраторы канала.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Египет предложил Израилю и террористам Исламского джихада сделать перемирие. Согласно сообщению, пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня. Правда, в отчете не говорится, открыта ли какая-либо сторона для предложения.

Еще напомним, что в сети показали видео запуска ракет из Газы. За ночь с сектора Газа было выпущено около 160 ракет, из которых 30 не попали на территорию Израиля, а из остальных 95% были уничтожены «Железным куполом». Ракетные обстрелы продолжаются.

Еще Курсор сообщал, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе.